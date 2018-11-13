Новый глава МИД Чехии объявил Россию «опасной» и «агрессивной»

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек утверждает, что Россия якобы представляет опасность для Чехии и Евросоюза.

Опасность, по его словам, заключается в том, что Москва якобы распространяет дезинформацию и применяет «различные гибридные угрозы», передает ТАСС со ссылкой на irozhlas.cz.

Петржичек заявил, что высылка дипломатов не решит проблему, нужно «укреплять стратегическую коммуникацию» со странами-партнерами и способность Чехии сопротивляться дезинформации. Осуществлять это предлагается «в рамках всего Евросоюза».

По мнению главы внешнеполитического ведомства Чехии, Россия «ведет себя все более агрессивно».

Петржичек назначен на пост главы МИД Чехии месяц назад.

Напомним, директор Службы безопасности и информации республики Михал Коуделка заявил, что российские спецслужбы намереваются «уничтожить» Европейский союз и Североатлантический альянс.