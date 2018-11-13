В Праге обвинили Россию в желании «уничтожить» Чехию

Российские спецслужбы намереваются «уничтожить» Европейский союз и Североатлантический альянс, а также Чехию, которая является их частью, заявил директор Службы безопасности и информации республики Михал Коуделка в ходе международной конференции «Актуальные угрозы безопасности».

«Цель российских спецслужб – уничтожить Евросоюз и НАТО», – приводит чешское издание Aktualne слова Коуделки, отмечая, что Чехия является частью ЕС и НАТО. Перевод статьи опубликовало «ИноСМИ».

«Принципиальную проблему представляют собой шпионы из разведывательных служб СВР и ГРУ, которые очень деятельны и агрессивны», – добавил директор Службы безопасности и информации Чехии. По его словам, «агенты российских спецслужб» работают в посольстве, а также в других органах. «Все это службы с большим потенциалом, с техническими и финансовыми средствами. Любого из нас российские спецслужбы могут прослушивать», – сказал Коуделка.

Китайские шпионы работают в Чехии не так давно, добавил он. По информации Коуделки, китайских разведчиков интересует военно-техническая информация, они «стремятся влиять на чешскую политическую арену». «Китайские спецслужбы весьма жестко и бескомпромиссно используют членов китайской диаспоры в целевой стране через семью, проживающую в Китае», – заявил он.

Издание Aktualne в этой связи выступает с критикой в адрес президента республики Милоша Земана, призывая его «не фантазировать» на тему «дружественной России, дружественного Китая».

Коуделка 10 лет возглавляет Службу безопасности и информации Чехии. Отмечается, что он проходил стажировку в Секретной разведывательной службе МИД Великобритании (MИ-6) и в Канадской службе разведки и безопасности.

Отметим, что Земан последовательно критикует антироссийские санкции, а также политику любых других санкций.