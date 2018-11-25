В Совфеде отреагировали на нарушение украинскими кораблями границы России

Украинская сторона осознанно идет на осложнение отношений с Россией, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя незаконное пересечение территориальных вод России тремя кораблями ВМС Украины.

По словам сенатора, ВМС Украины следовало заранее предупредить Россию о своих планах. «Есть же возможность выйти на прямые контакты с пограничной службой России, рассказать о своих намерениях. Таким образом мы готовы и понимаем их действия. И они чувствуют себя более спокойно», – сказал он RT.

«Они не делают этого, к сожалению. Поэтому их действия можно расценить как провокационные», – сказал он.

Цеков напомнил о недавнем заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, обещавшей, что Брюссель в ближайшее время примет меры из-за обострения ситуации в Азовском море, в котором якобы виновата Москва, а не Киев. Парламентарий усомнился, что нарушение российской границы украинскими кораблями будет замечено и подвергнется осуждению.

«Теоретически международное сообщество не должно закрывать на это глаза, потому что данная ситуация чревата серьезным конфликтом», – сказал он, отметив, что в этот конфликт может быть вовлечен и Европейский союз. По его словам, Брюсселю следовало бы предостеречь Киев от таких шагов. Однако, выразил сожаление сенатор, они этого не делают.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России и вошли в российские территориальные воды. Они движутся к Крымскому мосту.

В ВМС Украины в свою очередь заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир, а Киев якобы предупреждал российскую сторону о планируемых передвижениях в Азовское море.

ФСБ показала фото нарушивших границу России украинских кораблей, а также объяснила цель украинской стороны.