Порошенко обвинил Россию в попытках повлиять на украинские выборы

Президент Украины Петр Порошенко заявил о зафиксированных многочисленных попытках России повлиять на предстоящие президентские и парламентские выборы в стране.

«Важные выборы состоятся в следующем году и в Украине – президентские, парламентские. И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки», – цитирует Порошенко РИА «Новости».

Он выразил надежду на эффективное противодействие этим угрозам – пропаганде, кибератакам и фейковым новостям.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года. Согласно данным опросов, победить на предстоящих выборах может шоумен Владимир Зеленский.

На осень назначены парламентские выборы.