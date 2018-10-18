Адвокат рассказала, какими словами спровоцировали Кокорина

Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что ее подзащитный был якобы спровоцирован на драку.

«Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали «шлюха», а вас тут же «петухом» в самом уничижительном смысле этого слова и, более того, ***, что бы вы сделали?» – написала она в своем Instagram, предложив три возможных варианта: «сбежали; вызвали полицию; ответили адекватно, с вашей точки зрения».

Напомним, российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве в связи с нападением на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.