Ученые предупредили о вреде кофеина для беременных

Ирландские ученые выяснили, что кофеин, содержащийся в кофе и чае, приводит к уменьшению размера плода у беременных, говорится в статье, опубликованной в научном издании American Journal of Clinical Nutrition.

Исследователи изучили данные 941 женщины, употреблявших чай и кофе во время беременности, и в результате выяснили, что за каждые сто миллиграммов кофеина, употребленного ежедневно в течение первого триместра, вес новорожденного становился меньше на несколько граммов, передает РИА «Новости».

Помимо этого, вещество приводило к уменьшению роста ребенка, длины окружности головы и сокращению гестационного возраста.

Ученые предупредили, что негативный эффект проявлялся, даже в том случае, если доза кофеина, поступавшего в организм беременной, составляла меньше «безопасных» показателей в двести миллиграммов в день.

Напомним, на прошлой неделе генетики объяснили, почему одни люди больше любят чай, а другие – кофе.