Генетики объяснили, почему одни люди больше любят чай, а другие - кофе

Ученые вычислили, что чувствительность ко вкусу кофеина и других горьких субстанций может быть записана в ДНК человека и зависеть от вариации генов.

Специалист по изучению вкуса из университета штата Пенсильвания Джон Хайес, что горький вкус был признаком ядовитости. Долго считалось, что люди избегают горькой пищи. Однако изучение свойств кофе и чая помогли оспорить этот «чересчур упрощающий взгляд на вещи», пишет Science News.

В рамках исследования ученые из Австралии, США и Англии собрали образцы ДНК более 400 тыс. человек, а также данные об их образе жизни, включая количество выпитых за день чая или кофе.

Оказалось, что люди, которые пьют кофе больше всего, обладают на генном уровне мутацией, связанной с высокой чувствительностью к этому напитку. В то же время во время исследований они не были столь чувствительны к другим горьким веществам, а также довольно часто не любили чай.

Люди с наибольшей восприимчивостью к горечи кофе оказались и самыми большими его любителями: среди них оказалось на 20% больше людей, выпивающих четыре или более чашек напитка ежедневно, чем среди тех, кто не обладал повышенной чувствительностью.

Те же, кто предпочитал чай, не был настолько чувствителен к кофеину, однако очень сильно воспринимали другие горькие вкусы (помимо кофейной горечи).

Как отмечают авторы, до сих пор генетические исследования на тему склонности людей к употреблению кофе или чая не затрагивали вкусовые гены. По их мнению, сейчас еще до конца неясно, насколько серьезную роль генетическая предрасположенность играет во вкусовых предпочтениях человека. Однако дальнейшее изучение сможет позволить понять многое в природе вкусовых ощущений человека.