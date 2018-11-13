Саркози неожиданно прилетел в Россию

Бывший президент Франции Николя Саркози во время неожиданного визита в Москву заявил, что всегда был другом российского лидера Владимира Путина, и отметил, что Россия вновь стала могущественной державой.

«Вы живете здесь, вы русские и вы даже не предполагаете, на каком уровне ваш престиж и ваш имидж изменился на международной арене. Россия вновь стала могущественной державой, Россия знает свое место на международной арене и Россия знает свою судьбу. В конце я хочу сказать, что я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия», – передает его слова РИА «Новости».

В Москву он приехал на предновогодний прием Российского фонда прямых инвестиций. На сцене находились вместе с Саркози спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Саркози также обратился к Дмитриеву, выразив надежду, что в следующем году он снова позовет бывшего президента Франции на прием. После этого он сказал на русском «спасибо» и пожал Дмитриеву и Иванову руки.

После окончания своего президентского срока (с 2007 по 2012 годы) Саркози неоднократно совершал частные визиты в Россию, в том числе встречался с Путиным.