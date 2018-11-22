Российский гонщик Сироткин заявил об уходе из «Формулы-1»

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин сообщил, что не будет выступать в «Формуле-1» в следующем сезоне.

Сироткин сообщил в Twitter, что в 2019 году не будет выступать в «Формуле-1».

Гонщик написал, что «это был очень длинный и трудный год», но он «продолжал работать» и «отдал все силы и вложил всю свою душу чтобы добиться заслуженного результата».

«И признаться честно, я считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно», – добавил Сироткин.

Он также выразил благодарность за поддержку, веру, теплые слова, а также за внимание, которое он «получил во время Гран-При России в Сочи».

Отметим, что Сироткин в нынешнем сезоне набрал одно очко и занимает последнее место в зачете пилотов.