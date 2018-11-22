МИД рассказал о последней беспрецедентной кампании по дезинформации в США

США развернули беспрецедентную кампанию дезинформации против российского кандидата на выборах главы Интерпола, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Предвыборный период сопровождался беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она, к сожалению, была развернута с подачи США против кандидата от России», – цитирует Захарову РИА «Новости».

По ее словам, Вашингтон в «антироссийском угаре» отошел от своих принципов, связанных с неразглашением предпочтений на выборах в международной организации, и «задействовал внешнеполитическое ведомство, открыто встал на путь недопущения избрания российского представителя».

Она добавила, что имело место грубое вмешательство во внутренние дела международной организации.

Также Захарова отметила, подобные действия наносят ущерб репутации и авторитету Интерпола.

Напомним, в среду представитель Южной Кореи Ким Чон Ян был избран президентом Интерпола на двухлетний срок. На пост также претендовал генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что не видит фактов, свидетельствующих о нелегитимности выборов главы Интерпола.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему россиянин Прокопчук не стал президентом Интерпола.