Почему россиянин Прокопчук не стал президентом Интерпола

Взгляд
21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 20:57  |  vz.ru
Разделы

Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
Перейти а раздел…

Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

ПД-50 – не единственный док в России с такими проблемамиФото: Лев Федосеев/ТАСС
В истории с гибелью крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 всплывают новые обстоятельства. На этот раз сообщается, что одной из причин потери ПД-50 стала низкая квалификация экипажа, а грамотных специалистов невозможно нанять из-за низких зарплат. Каков заработок доковых служащих – и какое отношение к потере дока могут иметь знаменитые реформы Сердюкова? Подробности...
Перейти а раздел…

Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Британия готова силой отстоять Гибралтар

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании начали идти толки о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...

Современный мир больше не управляется телевизором

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...
    Перейти а раздел…

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

      Перейти а раздел…

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Совфед призвал обновить условия применения ядерного оружия
          Росгвардия объяснила, зачем ей машины с лазерными установкамиВ Кремле оценили легитимность выборов главы ИнтерполаМедведев разрешил ввозить праворульные машины без ГЛОНАССВ Казани запланировали празднования в честь 750-летия Золотой Орды
          В ДНР сообщили о задержании готовившего теракт агента СБУВ ЕС собрались ввести бюджетные санкции против ИталииДоктор Рошаль попросил Бастрыкина не сажать врачей за ошибкиРодственники пациента в Иркутске избили медсестру
          Раскрыта причина популярности С-400 на мировом рынке оружияВ ДНР рассказали о прибытии в Донбасс британцев для подготовки провокацииТаксист в Москве жестоко избил пассажирку за шуткуМамаев и Кокорин перевели избитому водителю деньги

          карлики и гиганты


          Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр

          без комментариев


          Украинский радикал назвал желание убивать журналистов «человеческой слабостью»

          «самый красивый»


          Летчик российского боевого самолета сделал селфи во время дозаправки в воздухе

          Видео

          «философии управления»


          Названо «значительное преимущество» «Абрамсов» перед российскими танками

          «надменное высокомерие»


          Американской «империи» предрекли крах из-за долгов

          символ изобилия


          «Миф о колбасе» напомнил о развале СССР

          Курильские острова


          Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

          «провальный мэр»


          Киеву уготована печальная участь

          «Дело Старовойтовой»


          Андрей Бабицкий: Советский Союз уничтожили порядочные и честные люди

          «Отставка Мюллера»


          Дмитрий Дробницкий: спецпрокурор США вмешивался в политику Великобритании

          «Ошибка Порошенко»


          Сергей Худиев: президент Украины попробовал командовать церковью

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Почему россиянин Прокопчук не стал президентом Интерпола

          Новый председатель Интерпола Ким Чон Ян и его заместитель Александр Прокопчук   21 ноября 2018, 19:50
          Фото: interpol.int, mvd.ru/Global Look Press
          Текст: Станислав Борзяков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Генерал-майора полиции РФ Александра Прокопчука называли фаворитом гонки за пост президента Интерпола. Но в итоге выборы выиграл представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Почему интернациональная полиция пошла на поводу у украинцев? И какие возможности упустила Россия, проиграв борьбу за столь звучный пост?

          Главное, что нужно знать о президенте Интерпола, – это должность представительского характера. Реальные рычаги управления находятся в руках генерального секретаря организации, которым с 2014 года является немец Юрген Сток. Именно ему подчиняются семь с половиной сотен сотрудников Интерпола, задача которых – работа с базами данных и координация действий национальных полицейских структур в условиях, когда государственные границы не являются преградой для криминала.

          В 1923 году, когда организация только создавалась, ее штаб-квартира располагалась в Вене, а устав предполагал, что президентом будет работать представитель страны-хозяйки. После того как Австрия стала частью Третьего Рейха, в Интерполе президентствовали такие свадебные генералы от СС, как Рейнхард Гейдрих и Эрнст Кальтенбруннер. Впрочем, как интернациональная организация Интерпол в те годы по понятным причинам не функционировал и возобновил профильную деятельность уже после войны, перенеся столицу в Лион. С тех пор президентами избирались люди разных национальностей, но должность генсека всегда сохраняли за собой страны НАТО. До 1985 года – французы, а после них и до назначения Стока – британцы и американцы.   

          При этом собственных агентов и силовиков у Интерпола нет и никогда не было, хотя в художественной литературе можно прочитать об обратном. Интерпол – это больше про бюрократию, нежели про полевую романтику борьбы с международными преступными синдикатами, хотя координацию в этом деле недооценивать не стоит – именно для этого и создавался Интерпол.

          Сейчас членами Интерпола являются 194 страны (то есть весь мир, за исключением КНДР, пары островов Океании и непризнанных или частично признанных государств). Каждая из них имеет один голос в Генассамблее, собирающейся один раз в год для решения вопросов, непосредственно связанных с работой организации. В том числе Генассамблея избирает президента Интерпола, который председательствует на Генассамблее. На этом его практическая роль по большому счету исчерпывается.

          Интерпол чрезвычайно дорожит своей трансграничностью – по-настоящему важным условием для противостояния международному криминалу. Поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь и не вносить сумятицу в ряды государств-членов, он старательно сторонится политических, военных и религиозных вопросов, что четко прописано в 3-й статье устава. Этот принцип соблюдался столь неукоснительно, что Интерпол даже не участвовал в поиске беглых нацистских военных преступников.

          По той же причине Интерпол не поощряет лишнее внимание к своей деятельности и ограничивает себя в комментариях по международным вопросам, исключая узкопрофильные. До того как бывший президент Мэн Хунвэй исчез где-то в недрах Китайской Народной Республики, а на его место стали претендовать два вице-президента – россиянин Александр Прокопчук и кореец Ким Чон Ян – мало кто мог с ходу вспомнить, кто именно возглавляет организацию. Это проходило по разряду случайной, а то и лишней информации.

          Истерика, которую устроили украинцы в связи с возможностью избрания президентом своего бывшего соотечественника Прокопчука, объясняется двумя причинами.

          Во-первых, любая форма «противостояния России» – это такой кликбейт. Возможность привлекать к себе внимание любым способом, в том числе политизируя малозначащие вопросы и изобретая на ровном месте проблемы – «козни подлой Московии». Теперь глава украинского МВД Арсен Аваков непременно запишет избрание президентом корейца в число своих личных побед, а украинские избиратели будут пребывать в уверенности, что пост президента Интерпола – это что-то значимое.

          Во-вторых, у украинской власти есть собственные причины недолюбливать Интерпол – они его пытаются втянуть в политику, а он не втягивается. В частности, наотрез отказывается объявлять в международный розыск ополченцев Донбасса и чиновников из окружения Виктора Януковича. Ордер на арест самого Януковича в 2015 году был выписан, но в итоге аннулирован. И, по ряду данных, единственный человек, который замешан как в донбасском конфликте, так и в общеполитическом противостоянии России и Украины, но при этом находится в розыске по линии Интерпола, – это бывший лидер «Правого сектора*» Дмитрий Ярош.

          Украинскую кампанию поддержали четыре американских сенатора, у которых свои счеты с Россией, и в итоге стало понятно, что президентом Прокопчуку не бывать. В Интерполе очень хотят, чтобы скандалы вокруг него побыстрее закончились и чтобы интернациональную полицию перестали тревожить по надуманным предлогам. Вот и идут по пути наименьшего сопротивления, тогда как избрание Прокопчука гарантировало бы продолжение абсолютно бессмысленной и безосновательной, но довольно громкой истерики.

          Добавим, что государства ЕС составляют собственную организацию – Европол, и в Интерполе часто голосуют солидарно. Учтем координацию стран «большого Запада» между собой. Не забудем, что кандидатуру Ким Чон Яна поддерживали многие азиатские страны (он является вице-президентом от Азии, а Прокопчук – как раз от Европы, на поддержку которой должен был рассчитывать). На выходе получается, что шансов у Прокопчука практически не было. Слишком многое играло против него, а на выходе – против Интерпола с ним во главе.   

          Не исключено, что свою роль сыграло и то, что за два дня до голосования в Генассамблее Интерпола прокуратура России возбудила новое уголовное дело в отношении скандального предпринимателя Уильяма Браудера, обвинив его в создании преступного сообщества. По линии Интерпола Браудер для России все равно что Виктор Янукович для Украины: его кейс регулярно вспоминают как «попытку втянуть Интерпол в политику под видом борьбы с уголовными преступлениями». И не проблема Интерпола в том, что именно Браудер любит прикрывать свои делишки политикой, ссылаясь на ангажированность российского следствия. Главное, что кейс Браудера для Интерпола – токсичный актив, от которого интернациональная полиция старается избавиться, сосредоточившись на профильных для себя вопросах.

          Токсичной стала и история с Хунвэем, причем речь идет не о его задержании в КНР, а как раз об его избрании президентом. Наряду с Россией и Украиной Китай регулярно обвиняют в попытках использовать Интерпол для преследования политических оппонентов. Поэтому президент из КНР привлек к себе повышенное внимание правозащитных международных организаций, и повторять эту историю, избрав президентом россиянина, у Интерпола никакого желания не было.

          Фактически Прокопчук стал заложником обстоятельств и случайной жертвой информационной войны. К его профессиональным качествам нет никаких вопросов, в противном случае генерал-майор российской полиции не работал бы вице-президентом Интерпола от всей Европы. Однако, пытаясь сосредоточиться на решении утилитарных вопросов и старательно избегая брожения в своих рядах, Интерпол был прямо заинтересован в дальнейшем абстрагировании от политики в любых ее формах, поэтому президентом была избрана компромиссная кандидатура от Республики Корея.

          Это не победа Украины или американских сенаторов. И это не поражение России как страны. Это попытка интернациональной полиции продолжать практическую, во многом сугубо бюрократическую работу в условиях, когда мир сошел с ума, а политику, пропаганду и повод для скандала пытаются найти даже в мультфильме «Маша и медведь». Так что Интерпол вполне можно понять, хотя за Прокопчука, конечно, обидно.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............