Мультфильм «Маша и Медведь» рушит восприятие России на Западе

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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм

Жизнью довольны, но будущее тревожитФото: Ilya Naymushin/Reuters
Социологические опросы свидетельствуют о странном, на первый взгляд, феномене – наши граждане все больше довольны своей жизнью, но при этом пессимистично оценивают перспективы как личные, так и политической и экономической обстановки. Чем вызван такой разрыв в представлениях? Подробности...
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Зачем из уникальных боевых самолетов «делают чучела»

Авиамузей в Монино – настоящая легенда. Станет ли таким же перенесенный музей в Кубинке?Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Руководство музея ВВС в Монино делает последние попытки не допустить перемещения уникальных экспонатов в парк «Патриот». Экспонаты, среди которых много единственных в мире, попросту не выдержат процесса перемещения, уверяют музейщики. Однако ведомство Сергея Шойгу уже приняло совсем другое решение. Почему? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Мультфильм «Маша и Медведь» рушит восприятие России на Западе

Андрей Медведев, Политический обозреватель
С утра до вечера хтонические русские вспоминают Сталина, демонически хохочут, узнав об отравлении Скрипаля и гибели детей в Сирии. И только кучка борцов с режимом тайно собирается, чтобы посмотреть на портрет Немцова. Думаете, я шучу? Подробности...

Прощальный подарок торговца «русским компроматом»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Опыт полуторагодового следствия говорит о том, что «притащить Трампа в суд» Мюллер уже не рассчитывает. И все же некоторых политических результатов он добиться может. Но не в США, где все пиар-ходы вокруг «русского дела» уже сделаны. Подробности...

Русские отблески «Заката Европы»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сто лет назад вышла одна из самых известных книг нашего мира – первый том «Заката Запада» Освальда Шпенглера, более известный как «Закат Европы». Успех этой книги в общем-то парадоксален. Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Андрей Медведев

          Мультфильм «Маша и Медведь» рушит восприятие России на Западе

          Андрей Медведев
          Политический обозреватель
          		19 ноября 2018, 12:02

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          Солидная британская газета назвала мультфильм «Маша и Медведь» русской пропагандой. Точнее даже не просто, а путинской пропагандой. Была бы газета, скажем, австрийская, я бы удивился. А британской так и положено.

          Отцом классической русофобии считается генерал Роберт Вильсон. Был атташе при штабе Кутузова в войну 1812 года. Воевал лихо, мужественно, но потом приехал в Лондон и принялся рассказывать всем, что вот русские воевать не умеют, что вообще не джентльмены, что пленных французов русские солдаты и казаки пытали и даже жрали.

          Потом он написал книгу «Очерк военной и политической власти в России: В 1817 году». Там он снова сообщал, что русские воевать не умеют, но хотят захватить Константинополь и Индию. Они коварны и ужасны. Вот, собственно, базис всей британской русофобии и по сей день.

          Русские воевать не умеют, но захватили Крым, Сирию и спасли Асада. 

          А мультик – это да, это, конечно, русская пропаганда. И дело даже не в том, что Маша смешная, обаятельная, что Медведь тоже похож на обаятельного русского увальня-мужичка. Мультфильм опасен, потому что на глубинном уровне рушит восприятие России на Западе. И в Англии в частности. 

          Фото: «Маша и Медведь», Анимаккорд

          Идеальный образ русского в кино, книгах, сериалах, сюжетах – это почти что стимпанк.

          В ледяном сибирском аду и на заснеженных равнинах Евразии на дремучих, едва ли не паровых машинах ездят полуазиатские варвары, одурманенный путинской пропагандой. Экономика страны-бензоколонки разрушена, все деньги ушли на войну. И даже в фасадной Москве жизнь не лучше.

          С утра до вечера эти хтонические русские с тоской вспоминают Сталина и ГУЛАГ (ибо рабы же), думают, как бы сделать плохо Европе и Украине, демонически хохочут, узнав об отравлении Скрипаля и гибели детей в Сирии во время химической атаки. И только кучка честных борцов с режимом по ночам тайно собирается, чтобы посмотреть на портрет Немцова. Думаете, я шучу? Посмотрите ВВС ради интереса. Или CNN.

          И вот «Маша и Медведь» опасен как раз тем, что наводит зрителя в Англии или где-то еще на мысль, что если эти русские снимают смешные для всех мультфильмы, то, может, они не такие чудовища?

          Ну правда, как может снять смешной и добрый мультфильм тот, кто перед этим пленного француза слопал? То есть добрый мультфильм снимали, наверное, люди, которые любят детей? И они русские, люди-то эти.

          Зритель вряд ли осознает это противоречие, но глубоко в подсознании, в его шаблонах начинают возникать трещины. И потом он начинает понимать, что русские вовсе не собираются воевать с ним, что они вообще неплохие. Смеются, дружат, любят. Почти как мы тут, в Англии, или где там еще. 

          Вот где ужас западного политика. Там, где избиратель начинает понимать, что русские такие же люди. 

          С этой точки зрения RT тоже пропаганда, конечно. И как раз не в сфере подачи международных новостей. А там, где канал рассказывает о России.

          И выясняется, что русские вообще не так много думают о политике, что нет у них портретов Путина на стенах, а многие так и вовсе про него не думают, а просто живут полной жизнью. Катаются на лыжах в Шерегеше или тяжело работают, строят самолеты или лечат людей, защищают Родину или учат детей, открывают рестораны, строят заводы, ругаются на правительство и так далее. 

          В этом смысле, с точки зрения западного истеблишмента, сам факт существования России и русских уже гнусная и жуткая пропаганда.

          Ишь чего удумали! Живут там себе в своей России, радуются, грустят, любят, рожают, политика там у них какая-то, власть критикуют, над депутатами смеются, Родину свою ценят, никому в обиду не дают. 

          А тут целый мир из-за этого страдает! Ну что с ними делать? Санкции разве что ввести. Да мультики запретить.

          Источник: Блог Андрея Медведева


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