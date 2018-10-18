Мультфильм «Маша и Медведь» рушит восприятие России на Западе

Солидная британская газета назвала мультфильм «Маша и Медведь» русской пропагандой. Точнее даже не просто, а путинской пропагандой. Была бы газета, скажем, австрийская, я бы удивился. А британской так и положено.

Отцом классической русофобии считается генерал Роберт Вильсон. Был атташе при штабе Кутузова в войну 1812 года. Воевал лихо, мужественно, но потом приехал в Лондон и принялся рассказывать всем, что вот русские воевать не умеют, что вообще не джентльмены, что пленных французов русские солдаты и казаки пытали и даже жрали.

Потом он написал книгу «Очерк военной и политической власти в России: В 1817 году». Там он снова сообщал, что русские воевать не умеют, но хотят захватить Константинополь и Индию. Они коварны и ужасны. Вот, собственно, базис всей британской русофобии и по сей день.

Русские воевать не умеют, но захватили Крым, Сирию и спасли Асада.

А мультик – это да, это, конечно, русская пропаганда. И дело даже не в том, что Маша смешная, обаятельная, что Медведь тоже похож на обаятельного русского увальня-мужичка. Мультфильм опасен, потому что на глубинном уровне рушит восприятие России на Западе. И в Англии в частности.

Идеальный образ русского в кино, книгах, сериалах, сюжетах – это почти что стимпанк.

В ледяном сибирском аду и на заснеженных равнинах Евразии на дремучих, едва ли не паровых машинах ездят полуазиатские варвары, одурманенный путинской пропагандой. Экономика страны-бензоколонки разрушена, все деньги ушли на войну. И даже в фасадной Москве жизнь не лучше.

С утра до вечера эти хтонические русские с тоской вспоминают Сталина и ГУЛАГ (ибо рабы же), думают, как бы сделать плохо Европе и Украине, демонически хохочут, узнав об отравлении Скрипаля и гибели детей в Сирии во время химической атаки. И только кучка честных борцов с режимом по ночам тайно собирается, чтобы посмотреть на портрет Немцова. Думаете, я шучу? Посмотрите ВВС ради интереса. Или CNN.

И вот «Маша и Медведь» опасен как раз тем, что наводит зрителя в Англии или где-то еще на мысль, что если эти русские снимают смешные для всех мультфильмы, то, может, они не такие чудовища?

Ну правда, как может снять смешной и добрый мультфильм тот, кто перед этим пленного француза слопал? То есть добрый мультфильм снимали, наверное, люди, которые любят детей? И они русские, люди-то эти.

Зритель вряд ли осознает это противоречие, но глубоко в подсознании, в его шаблонах начинают возникать трещины. И потом он начинает понимать, что русские вовсе не собираются воевать с ним, что они вообще неплохие. Смеются, дружат, любят. Почти как мы тут, в Англии, или где там еще.

Вот где ужас западного политика. Там, где избиратель начинает понимать, что русские такие же люди.

С этой точки зрения RT тоже пропаганда, конечно. И как раз не в сфере подачи международных новостей. А там, где канал рассказывает о России.

И выясняется, что русские вообще не так много думают о политике, что нет у них портретов Путина на стенах, а многие так и вовсе про него не думают, а просто живут полной жизнью. Катаются на лыжах в Шерегеше или тяжело работают, строят самолеты или лечат людей, защищают Родину или учат детей, открывают рестораны, строят заводы, ругаются на правительство и так далее.

В этом смысле, с точки зрения западного истеблишмента, сам факт существования России и русских уже гнусная и жуткая пропаганда.

Ишь чего удумали! Живут там себе в своей России, радуются, грустят, любят, рожают, политика там у них какая-то, власть критикуют, над депутатами смеются, Родину свою ценят, никому в обиду не дают.

А тут целый мир из-за этого страдает! Ну что с ними делать? Санкции разве что ввести. Да мультики запретить.

Источник: Блог Андрея Медведева