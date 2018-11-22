Россия и Армения создали аналог МАК

Россия и Армения заключили соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов.

Подписи под документом поставили министр транспорта России Евгений Дитрих и временно исполняющий обязанности министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоб Аршакян, передает ТАСС.

Идея о создании аналога Международного авиационного комитета обсуждалась уже несколько лет. В середине октября правительство поддержало проект соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в Евразийском экономическом союзе, который заменит Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Новое бюро, как пояснил Дитрих, будет постепенно забирать полномочия МАК, которые будут передаваться новому бюро по мере присоединения стран. Планируется, что бюро будет вести свою деятельность между странами ЕАЭС.

Бюджет нового бюро будет формироваться из взносов сторон. Его основной функцией станет экспертное расследование обстоятельств авиапроисшествий.