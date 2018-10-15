Россия поддержала проект соглашения по созданию аналога МАК в ЕАЭС

Правительство поддержало проект соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в Евразийском экономическом союзе, который заменит Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«Реализация Соглашения, в случае его подписания, обеспечит создание межгосударственного органа, уполномоченного государствами ЕАЭС на проведение расследований авиационных происшествий и серьёзных инцидентов, формирование актуализированной в соответствии с документами Международной организации гражданской авиации правовой базы, регулирующей отношения в этой сфере, и подготовку соответствующих специалистов», – говорится на сайте правительства.

В 2017 году в правительстве не исключали возможного выхода России из МАК в случае создания подобной структуры в рамках ЕАЭС.

В конце 2017 года назывался предполагаемый срок начала работы аналога МАК.