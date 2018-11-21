Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Российские парламентарии приняли поправки в федеральный бюджет страны на текущий год, увеличивающие его профицит до 2,1% с 0,5% ВВП.

Закон увеличивает доходы бюджета на 1 трлн 874,7 млрд рублей – до 18 трлн 947,6 млрд рублей, в основном за счет роста нефтегазовых доходов – на 1 трлн 582,2 млрд рублей.

Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 млрд рублей – до 16 трлн 808,8 млрд рублей. В результате профицит составит 2 трлн 138,7 млрд рублей, или 2,1% ВВП. Помимо увеличения расходов перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 млрд рублей, передает РИА «Новости».

В частности, около 16,8 млрд рублей направляется на субсидии российским автопроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по транспортным средствам, соответствующим нормам «Евро-4» и «Евро-5». Еще 4,13 млрд рублей пойдет на субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения.

АНО «Росгонки» на подготовку и проведение российского этапа чемпионата мира FIA «Формула-1» и автомобильных гонок поддержки получит субсидию в размере 1,35 млрд рублей. Объем ассигнований на компенсацию сельхозпроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, увеличивается на 1,8 млрд – до 3,7 млрд рублей. Бюджету Иркутской области на ликвидацию негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского ЦБК, будет предоставлена субсидия в объеме 1,1 млрд рублей.

Имущественный взнос во Внешэкономбанк на реализацию приоритетных инвестпроектов на территории Дальнего Востока составит 5,5 млрд рублей. В целях модернизации устаревшего парка бурового оборудования современными буровыми установками отечественного производства будет осуществлен взнос в капитал «Росгеологии» в объеме 716,9 млн рублей. ГТЛК по решению правительства РФ сможет из неиспользованного взноса в ее уставный капитал направить до 600 млн рублей для передачи воздушных судов по договорам лизинга региональным ГУПам, не являющимся авиакомпаниями.

Кроме того, правительство наделяется правом определить сроки и условия погашения задолженности перед РФ по госконтрактам, заключенным Минобороны и госкорпорацией «Роскосмос» с ГКНПЦ имени Хруничева, РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» в период с 2001 по 2016 год. При этом ГКНПЦ имени Хруничева предоставляется субсидия в размере 5,1 млрд рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с операционной деятельностью, а также с погашением кредитов и уплатой процентов по ним.