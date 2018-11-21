Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Взгляд
21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
Разделы

Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
Перейти а раздел…

Власти задумали бороться с вовлечением детей в имитацию курения

Специалисты считают вейпы не менее опасными для здоровья, чем сигаретыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Штраф до пяти тысяч может грозить тем, кто вовлекает молодежь в курение вейпов и других альтернатив сигаретам. С инициативой выступили столичные депутаты. Среди региональных законодателей идет настоящая кампания по запрету продажи «электронных сигарет», с которыми подростки заявляются уже и на уроки. Но в вейп-индустрии опасаются: борьба с «дымом и паром» может принять недетский оборот. Подробности...
Перейти а раздел…

Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Британия готова силой отстоять Гибралтар

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании начали идти толки о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по «брекзиту», не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве – Гибралтар. Подробности...

Современный мир больше не управляется телевизором

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...

Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...
    Перейти а раздел…

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

      Перейти а раздел…

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле оценили легитимность выборов главы Интерпола
          Озвучен главный вывод из ЧП в Шереметьево, где самолет сбил человекаИзбран новый президент ИнтерполаИзраиль похвастался стройкой «самого протяженного газопровода в мире»Набиуллина призвала к экономическим реформам в России
          В ДНР сообщили о задержании готовившего теракт агента СБУЗапад уличили в уклонении от обязательств по запрету химоружияЛукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с РоссиейКириенко поддержал инициативу празднования 25-летия Рунета
          Соловьев предложил «включить голову» инициаторам налога на колбасуШарий высмеял реакцию Киева на итоги выборов главы ИнтерполаВоевавшего в Сирии замначальника академии Генштаба обвинили в мошенничествеВ Совфеде заступились за сенатора Лахову

          Главная тема


          Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

          «буду на месте всегда»


          Строители прокомментировали сообщения о проседании Крымского моста

          пять лет госперевороту


          Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

          ракетные комплексы


          «Сатане» и «Тополю-М» продлили срок эксплуатации

          Видео

          «философии управления»


          Названо «значительное преимущество» «Абрамсов» перед российскими танками

          «надменное высокомерие»


          Американской «империи» предрекли крах из-за долгов

          символ изобилия


          «Миф о колбасе» напомнил о развале СССР

          Курильские острова


          Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

          «провальный мэр»


          Киеву уготована печальная участь

          «Закат Европы»


          Владас Повилайтис: учитель гимназии предсказал конец западной цивилизации

          «Отставка Мюллера»


          Дмитрий Дробницкий: спецпрокурор США вмешивался в политику Великобритании

          «Ошибка Порошенко»


          Сергей Худиев: президент Украины попробовал командовать церковью

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2018 год

          21 ноября 2018, 13:20

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Российские парламентарии приняли поправки в федеральный бюджет страны на текущий год, увеличивающие его профицит до 2,1% с 0,5% ВВП.

          Закон увеличивает доходы бюджета на 1 трлн 874,7 млрд рублей – до 18 трлн 947,6 млрд рублей, в основном за счет роста нефтегазовых доходов – на 1 трлн 582,2 млрд рублей.

          Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 млрд рублей – до 16 трлн 808,8 млрд рублей. В результате профицит составит 2 трлн 138,7 млрд рублей, или 2,1% ВВП. Помимо увеличения расходов перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 млрд рублей, передает РИА «Новости».

          В частности, около 16,8 млрд рублей направляется на субсидии российским автопроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по транспортным средствам, соответствующим нормам «Евро-4» и «Евро-5». Еще 4,13 млрд рублей пойдет на субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения.

          АНО «Росгонки» на подготовку и проведение российского этапа чемпионата мира FIA «Формула-1» и автомобильных гонок поддержки получит субсидию в размере 1,35 млрд рублей. Объем ассигнований на компенсацию сельхозпроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, увеличивается на 1,8 млрд – до 3,7 млрд рублей. Бюджету Иркутской области на ликвидацию негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского ЦБК, будет предоставлена субсидия в объеме 1,1 млрд рублей.

          Имущественный взнос во Внешэкономбанк на реализацию приоритетных инвестпроектов на территории Дальнего Востока составит 5,5 млрд рублей. В целях модернизации устаревшего парка бурового оборудования современными буровыми установками отечественного производства будет осуществлен взнос в капитал «Росгеологии» в объеме 716,9 млн рублей. ГТЛК по решению правительства РФ сможет из неиспользованного взноса в ее уставный капитал направить до 600 млн рублей для передачи воздушных судов по договорам лизинга региональным ГУПам, не являющимся авиакомпаниями.

          Кроме того, правительство наделяется правом определить сроки и условия погашения задолженности перед РФ по госконтрактам, заключенным Минобороны и госкорпорацией «Роскосмос» с ГКНПЦ имени Хруничева, РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» в период с 2001 по 2016 год. При этом ГКНПЦ имени Хруничева предоставляется субсидия в размере 5,1 млрд рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с операционной деятельностью, а также с погашением кредитов и уплатой процентов по ним.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............