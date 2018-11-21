Украинским политикам предложили проехать по «проседающему» Крымскому мосту

Руководитель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил украинским политикам лично проехать по «проседающему» мосту через Керченский пролив и убедиться в лживости этой информации.

«Информация украинского ведомства не просто миф, а явная информационная грязная ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью. Мост находится под постоянным наблюдением инженерно-технических служб, и никаких сомнений в его прочности нет», – сказал Гемпель.

Он также предложил украинским политикам «проехаться по Крымскому мосту … и самим убедиться, насколько крепок и необходим мост гражданам России», передает РИА «Новости».

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек усомнился в методах украинских геологов, которые, не покидая своих кабинетов, пришли к выводу, что Крымский мост якобы начал проседать.

«Когда в своем глазу бревно – в чужом пытаются найти пылинку… Хоть это заявление и смешно, но сегодня это политический курс Украины: на пьедестале почета ложь, а за правду бьют ногами в публичных местах. Мне хотелось бы знать, каким образом украинские геологи измерили проседание – нырнули на 90 метров в Керченском проливе с линейкой? Обойдя гидролокаторы патрульных кораблей и подводные дроны? И их не отнесло придонным течением? Да эти люди просто невежды», – сказал Бальбек.

Ранее украинское министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» заявило, что Крымский мост якобы начал проседать. В инфоцентре «Крымский мост» назвали это заявление очередным мифом.