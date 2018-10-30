Строители прокомментировали сообщения о проседании Крымского моста

В инфоцентре «Крымский мост» назвали очередным мифом заявления Киева о якобы проседании Крымского моста.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но… мифы (о Крымском мосте) пополняются», – написали на странице инфоцентра «Крымский мост» в Facebook как бы от имени сооружения.

Так в инфоцентре прокомментировали новость газеты ВЗГЛЯД о том, что украинское министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» утверждает, что Крымский мост якобы начал проседать.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив. При этом со стороны Киева и некоторых западных активистов неоднократно звучали призывы разрушить Крымский мост.