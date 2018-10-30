Вологодские полицейские спасли провалившегося под лед мальчика

Полицейские спасли 12-летнего мальчика в селе Устье; школьник провалился под лед, но его успели вытащить из реки.

Юный житель села Устье едва не утонул, проверяя на прочность установившийся лед на реке Кубена.

«От берега ему удалось отойти почти на 100 метров, но тут лед не выдержал и проломился. Самостоятельно выбраться мальчик не смог и быстро терял силы в холодной воде», – сообщают «Вести».

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мальчика спасли проходившие мимо полицейские – участковый Алексей Шестериков, дознаватель Сергей Святов и водитель Николай Спиридонов. Они потащили к полынье лодку, Шестериков прыгнул в холодную воду и помог мальчику вылезти из реки. Школьника переодели в сухие вещи и доставили на берег. Медосмотр показал, что у 12-летнего ребенка нет серьезных травм.

Ранее в Курагинском районе Красноярского края полицейские потушили пожар в частном доме, закидав его снегом.