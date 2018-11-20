Хоккеистки ответили на заявление американца об уродливости русских женщин

Российские хоккеистки и спортивные журналистки ответили на заявление американского хоккеиста Райана Уитни об уродливости россиянок.

Экс-капитан женской сборной Екатерина Смоленцева заявила, что Уитни – «не мужчина», и предложила ему взглянуть в зеркало, пишет «Спорт-Экспресс».

Голкипер женской сборной Надежда Морозова, отметила, что «американки – далеко не красавицы».

«У всех разные вкусы. Кого ты вообще такой, чтобы такое говорить!? Не нравится – не смотри!» – сказала она.

Комментатор и корреспондент «Матч-ТВ» Евгения Головина предположила, что Уитни, «скорее всего, кто-то не угодил, поэтому он так некорректно высказался». Она заявила, что подобными высказываниями мужчины «хотят кого-то задеть».

Спортивный корреспондент Ульяна Тригубчак предположила, что Уитни и бывший нападающий «Авангарда» Тедди Парселл, обсуждавшие девушек, могут быть просто «тупыми, неотесанными мужланами», но даже это, по ее мнению, не оправдывает оскорбительные высказывания о россиянках.

«У меня их слова ассоциируются с обиженными неудачниками, которые не реализовали себя и хотят посильнее укусить от обиды», – сказала она.

Хоккейная журналистка София Гудим считает, что «вся эта история про печальный тренд нашей современности», про попытку стать популярнее за счет «хайпа, который подразумевает оскорбления и какие-то жесткие, очень некрасивые высказывания».

«У меня это высказывание вызывает только одну мысль – ребят не очень хорошо воспитывали в детстве. Они просто не понимают, что подобные высказывания в адрес девушек недопустимы», – сказала она.

Ведущая клубного ТВ московского «Спартака» Юлия Ушакова предположила, что Уитни «кинул кто-то».

«А может, кто-то не дал», – заявила она, предположив, что спортсмену отказала «какая-то красотка».