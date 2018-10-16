Зафиксирован рост реальных доходов россиян

По данным Росстата, за октябрь реальные доходы россиян увеличились на 4,3%, рост относительно аналогичного периода прошлого года составил лишь 1,4%.

За октябрь денежные доходы населения выросли на 5,1% – до 33 297 рублей. В годовом исчислении рост составил 5,4%. В сентябре реальный рост среднемесячной зарплаты по данным Росстата составил 4,4%, номинальный – 8,1%, сообщает «Российская газета».

Эти данные приводятся в очередном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».

Президент Владимир Путин в октябре назвал системной задачей в экономике обеспечение более высоких темпов роста и более ощутимый рост зарплат. В начале октября Путин заявлял, что рост реальных зарплат в стране достиг рекордного с 2012 года показателя в 8,7%.