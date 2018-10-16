Путин назвал системную задачу в российской экономике

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам назвал системной задачей в экономике обеспечение более высоких темпов роста и более ощутимый рост зарплат.

«Системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимыми рост заработных плат и реальных доходов граждан», – подчеркнул президент.

В то же время глава государства заявил, что по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная. Путин отметил, что опережающую динамику показывает промышленное производство, наблюдаются стабильно низкие значения инфляции и безработицы, сохраняется устойчивость финансового рынка, сообщается на сайте Кремля.

В начале октября Путин заявил, что рост реальных зарплат в стране достиг рекордного с 2012 года показателя в 8,7%.