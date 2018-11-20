Командир «лесных братьев» посмертно признан главой Литвы

Парламент Литвы посмертно признал казненного в СССР командира «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса фактическим главой республики.

За соответствующую резолюцию проголосовал 91 депутат, семеро воздержались, против не голосовал никто, пишет Delfi.

Из документа следует, что первый заместитель председателя президиума Движения борьбы за свободу Литвы Раманаускас-Ванагас после убийства Йонаса Жямайтиса-Витаутаса 26 ноября 1954 года до своей смерти 29 ноября 1957 года «был самым высокопоставленным на тот момент оставшимся в живых должностным лицом Литовского государства и руководителем боровшегося с оккупацией Литовского государства».

Ранее некоторые юристы говорили, что Раманаускаса-Ванагаса можно признать руководителем государства только при обнаружении данных о том, что после смерти Йонаса Жямайтиса-Витаутаса он выполнял обязанности председателя.

Йонас Жямайтис-Витаутас был расстрелян в Бутырской тюрьме по приговору Верховного суда Литовской ССР 26 ноября 1954 года. 12 марта 2009 года сейм Литвы признал его фактически исполнявшим обязанности президента республики, главой сил, боровшихся против оккупации Литовского государства.

Раманаускас-Ванагас в 1952-1953 годах покинул активную вооруженную борьбу и скрывался с семьей до 1956 года, когда был арестован. В 1957 году его казнили за антинародную деятельность в Литве. В июне 2018 года литовские археологи нашли останки Раманаускаса-Ванагаса.

«Лесные братья» – неофициальное наименование вооруженных националистических формирований, действовавших в 1940-е – 1950-е годы на территории прибалтийских республик СССР, а также в западных районах Псковской области РСФСР. Наибольший подъем этого движения, использовавшего террористические методы, был в Литве в 1944-1947 годах.

В прошлом году в Литве до общенационального уровня разгорелся скандал вокруг заявления писательницы Руты Ванагайте, позволившей себе обвинить лидера литовских «лесных братьев» в сотрудничестве с НКВД. Кроме того, Ванагайте не исключила его причастности к холокосту.