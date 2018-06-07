В Литве найдены останки главаря «лесных братьев»

Литовские археологи нашли останки командира «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, сообщает BNS.

Останки Раманаускаса-Ванагаса были найдены на недействующем кладбище Нашлайчю в вильнюсском районе Антакальнис, передает Delfi. Подлинность останков подтверждена судебно-антропологическим анализом, сопоставлением черепа, личных фотографий, анализом ДНК, заявили представители Вильнюсского университета.

По словам археологов, одной могиле с Раманаускасом-Ванагасом оказались захоронены и тела других «лесных братьев» – Пранцишкуса Прушайтиса-Лапе, Юозаса Стрейкуса-Стумбраса.

«Лесные братья» – неофициальное наименование вооруженных националистических формирований, действовавших в 1940-е – 1950-е годы на территории прибалтийских республик СССР (Литвы, Латвии и Эстонии) а также в западных районах Псковской области РСФСР. Наибольший подъем этого движения, использовавшего террористические методы, был в Литве в 1944 – 1947 годах.

Командир «лесных братьев» Раманаускас-Ванагас был задержан в 1956 году, а в 1957 году его казнили за антинародную деятельность в Литве.