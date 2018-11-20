Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 80 человек

Число жертв природного пожара в округе Бьютт американского штата Калифорния выросло с 77 до 79, общее количество жертв в штате составило 82 человека.

Об этом сообщила телекомпания ABC, передает ТАСС.

Шериф округа Кори Хонеа заявил, что число пропавших без вести сократилось до 699 человек.

18 ноября сообщалось о 1286 пропавших без вести американцах.

Площадь пожара «Кэмп», ставшего самым разрушительным в истории Калифорнии, достигла 500 кв. км. Стихия уничтожила свыше 12 тыс. строений, из которых 10 тысяч – жилые дома.

В нескольких округах штата действуют режимы чрезвычайной ситуации, президент США Дональд Трамп приказал выделить Калифорнии из федерального бюджета деньги, необходимые для борьбы с огнем.

Ранее российское посольство в Соединенных Штатах выразило жителям Калифорнии соболезнования в связи с последствиями пожаров.