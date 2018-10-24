В массовом воровстве картонных манекенов Бузовой заподозрили пиар-ход

Воровство картонных манекенов телеведущей Ольги Бузовой из сети магазинов может быть срежиссированной пиар-акцией, считает гендиректор пиар-агентства ProAct Media Анатолий Саутин.

В Сети начался флешмоб среди пользователей, укравших картонную Бузову из магазина и сфотографировавшихся с ней у себя дома. Покупатели магазинов даже бронируют манекены, сообщает «Коммерсант».

«Были попытки украсть манекен, но мы его возвращали на место. Сейчас картонную фигуру забирает покупатель. Его неоднократно ловили на попытке украсть манекен, а так как он наш любимый покупатель, то мы не можем ему в этом отказать», – сказали в одном из магазинов.

Гендиректор пиар-агентства ProAct Media Анатолий Саутин считает, что флешмоб был организован сетью магазинов.

«Наверное, было так: они действительно расставили эти картонные образы и где-то кто-то один из них, наверное, попытался свистнуть, маркетологи об этом узнали и решили, что из этого можно извлечь какой-то пиар-эффект», – сказал он.

Он предположил, что маркетологи подумали, что эффект от этого единичного случая будет небольшим и решили запустить флешмоб. «Они, наверное, пошли по этому пути, запустили несколько срежиссированных видео, и народ стал копировать», – отметил он.

Ольга Бузова рекламирует один из брендов чипсов.

Ранее между Бузовой и блогерами возник конфликт из-за розыгрыша автомобиля, который она прорекламировала.

В августе в Новгородской области был опубликован список музыкантов, запрещенных к прослушиванию, в который была включена и Ольга Бузова.