Трамп заявил о предотвращении ядерной войны

Мир находился бы в состоянии ядерной войны, если бы не была урегулирована ситуация вокруг Корейского полуострова, заявил американский президент Дональд Трамп, отметив собственные усилия в решении этого вопроса.

В четверг, выступая перед своими сторонниками в штате Миссури, Трамп подвел итоги встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.

«Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас все хорошо», – приводит его слова ТАСС.

Трамп добавил, что его отношения с Ким Чен Ыном «очень хорошие».

Ранее Трамп говорил, что они с Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга» и между ними «сразу возникла химия».