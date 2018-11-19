Нидерланды предложили ЕС создать санкционный механизм по правам человека

Евросоюзу предложено обсудить возможность создания санкционного режима за нарушения в области прав человека, сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Нидерланды предложили «возможность создания общеевропейского санкционного механизма против лиц из любых стран», который позволит вводить санкции, «связанные с правами человека».

Данный вопрос представители стран ЕС обсудят во вторник в Гааге, передает ТАСС.