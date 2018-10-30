Эксперты предрекли катастрофический ущерб для ВМС США из-за подъема Мирового океана

Американская военно-морская база в Норфолке (Вирджиния), где ремонтируют атомные подлодки и авианосцы, может понести катастрофический ущерб из-за подъема уровня Мирового океана, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на экспертов ВМС США.

При климатических изменениях, из-за которых поднимется уровень Мирового океана, могут быть затоплены пять сухих доков базы, следует из доклада Главного счетного управления, передает ТАСС.

Один из доков необходим для ремонта авианосца, четыре – для ремонта атомных субмарин. Все эти доки спроектированы без учета угроз, которые связаны с климатическими изменениями. Однако за последние десятилетия уровень воды в районе военно-морской базы поднялся на 0,457 м.

К 2045 году уровень воды может подняться более чем на 1 м относительно уровня моря в 1960 году. В ВМС США считают, что затопление сухих доков может иметь «катастрофические последствия» для боевых кораблей.

Для защиты базы в Норфолке предлагается создать дамбу стоимостью около 30 млн долларов. Эта дамба будет включена в 20-летний план защиты критически важных военно-морских объектов в Вирджинии, Мэне, Вашингтоне и Гавайях общей стоимостью 21 млрд долларов.