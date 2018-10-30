Путин подписал указ о создании Совета по защите семьи и детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, подготовки предложений президенту РФ по ее совершенствованию, осуществлению общественного контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства, постановляю образовать Совет при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей», – говорится в тексте указа.

Указ вступил в силу.

Совет возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.