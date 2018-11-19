Максимальный размер пособия по уходу за ребенком решили увеличить

Фонд социального страхования (ФСС) сообщил, что с начала 2019 года в России увеличатся максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком и максимальный размер пособий по беременности и родам.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет с 24,5 тыс. рублей до 26,1 тыс. рублей. А максимальный размер пособий по беременности и родам составит с 2019 года 301 тыс. рублей, пишет РИА «Новости».

В фонде рассказали, что всего сейчас существует четыре вида выплат. Размер пособия по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком зависят от доходов застрахованного лица. А оставшиеся два вида пособий устанавливаются законодательством.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 16 тыс. 759 рублей. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, равняется 628,47 рублям.