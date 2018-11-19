Китай сформировал группировку спутников для инициативы «Один пояс – один путь»

На орбиту успешно выведены два спутника глобальной навигационной системы Китая Beidou, сообщают информационные агентства.

Китай завершил формирование группировки спутников для предоставления навигационных услуг странам инициативы «Один пояс – один путь», передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Ракета-носитель «Чанчжэн-3-Би» стартовала с космодрома Сичан в 02.07 (21.07 мск воскресенья). Через три часа спутники третьего поколения Beidou вышли на расчетные орбиты. Сейчас на орбите 19 спутников серии BDS-3, всего система Beidou теперь включает 43 аппарата.

Главный конструктор Beidou Ян Чанфэн заявил о «ключевом этапе перехода Beidou от национальной экспериментальной системы к региональной, а впоследствии и глобальной навигационной системе».

Китай протестирует оборудование и планирует уже в 2018 году начать предоставлять услуги навигации странам, которые участвуют в инициативе «Один пояс – один путь».

В июне Россия и Китай сравнили работу своих навигационных систем.