В Болгарии начались массовые протесты из-за высоких цен на топливо

В болгарских городах начались массовые протесты из-за роста стоимости жизни и низких доходов, высоких цен на топливо и еду; митингующие требуют отставки правительства.

В ряде городов протестующие перекрыли дороги. В частности, в Софии в воскресенье планировалось устроить четыре демонстрации. Протесты затронули Пловдив, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол и другие города, пишет The Sofia Globe.

За ситуацией следят около 2 тыс. сотрудников полиции, около половина из них размещены в столице республики. Правоохранители находятся у здания парламента, министерств и на близлежащих улицах.

По информации Болгарского национального радио, к позднему вечеру все городские дороги в Софии были разблокированы. В течение дня протестующие также перекрывали трассы, которые вели к пограничным контрольно-пропускным пунктам.

Митингующие требовали от правительства уйти в отставку, власти республики они называли «мафией».

В знак протеста против высоких цен на топливо демонстранты заправляли свои авто минимальным количеством бензина на автозаправочных станциях.

Продолжение «национального протеста» ожидается в Софии и в понедельник, 19 ноября.

По данным из открытых источников, стоимость дизельного топлива в Болгарии на воскресенье, 18 ноября, составляет 1,23 евро (92,13 рубля), а бензина (АИ-95) – 1,12 евро (83,9 рубля).

В субботу во Франции прошли масштабные акции протеста против высоких цен на топливо. Митингующие в желтых жилетах вышли на улицы по всей стране. Один из участников акции протеста погиб, в беспорядках пострадали более 100 человек.

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