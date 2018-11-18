Сергей Шнуров в стихотворной форме объяснил смерть певца Евгения Осина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение певцу Евгению Осину, ушедшему из жизни в возрасте 54 лет и запомнившемуся широкой публике хитом «Плачет девушка в автомате».

Текст стихотворения Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram. В нем он предлагает три объяснения смерти Евгения Осина: «Умер Женя Осин, оттого что пил он», «Умер Женя Осин, оттого что пел он», «Умер Женя Осин, оттого что жил он».

О смерти Осина стало известно в субботу, 17 ноября. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище 20 ноября.

Осин играл в группах «Альянс», «Николай Коперник», пробовался вокалистом в «Браво». После ухода из этого коллектива он занялся сольной карьерой.