Израиль предупредили об угрозе перенаселения

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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Украине пора привыкать к роли нацистского государства

Факельный марш украинских националистовФото: Максим Никитин/ТАСС
Утверждать, что сложившийся в Киеве режим нацистский или неонацистский, – это все-таки преувеличение. Неонацисты всего лишь составная часть украинской государственности. Однако Украину можно с полным правом считать страной, героизирующей нацизм и поддерживающей неонацистов. Этот имидж будет иметь для самого бедного государства Европы самые неприятные последствия. Подробности...
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В Британии появился страх сильнее боязни русского медведя

«У Маши неприятный характер. При этом она решительна», – пугают британские экспертыФото: Маша и Медведь/YouTube
Авторитетнейшая лондонская газета «Таймс» всерьез записала популярный мультфильм «Маша и Медведь» в «инструменты мягкой силы» России и «кремлевскую пропаганду». В ответ Москва напомнила Западу о пропагандистской американской анимации. Что заставляет британскую прессу находить «гибридную войну» в детских мультфильмах? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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России необходимо производство, а не налоги для богатых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Нужно добиваться совместного использования островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Израиль предупредили об угрозе перенаселения

          18 ноября 2018, 17:31

          Текст: Ольга Никитина

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          К 2050-2060 годам Израиль может стать одной из самых перенаселенных стран мира, если будут сохранены нынешние темпы рождаемости, пишет газета The Marker со ссылкой на отчет израильских профессоров экономики к симпозиуму «Тесное будущее 2050» в Тель-Авиве.

          Сейчас плотность населения в Израиле превышает 400 человек на квадратный километр – этот показатель близок к ряду европейских стран, но меньше, чем, например, у Южной Кореи. К середине столетия плотность населения в еврейском государстве, согласно прогнозу, увеличится до 700 человек, а к 2060 году начнет приближаться к 800. Это больше, чем в любой развитой стране, предупреждают авторы исследования, содержание которого передает РИА «Новости».

          По оценке экспертов, которую приводит The Marker, выходом из положения может стать пересмотр демографической политики, а также строительство небоскребов. Так, переход к очень высоким зданиям изменит социальную структуру израильского общества, почти не останется деревенской местности с одноэтажными домами.

          Исследователи считают, что к 2050 году большая часть жизни уйдет под землю – торговые центры, концертные залы, предприятия, большая часть транспортных коммуникаций. 98% населения государства, по их мнению, будут жить в небоскребах, что потребует другой модели семьи. В этом отношении в пример приводят Сингапур, где большинство населения живет в небоскребах. Однако в Израиле рождаемость 3,1, ребенок на семью, а в Сингапуре – 0,9.

          Издание добавляет, что хотя небоскребы не являются подходящим местом для жизни сотен многодетных семей, другого будущего израильские ученые пока не видят.


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