Израиль предупредили об угрозе перенаселения

К 2050-2060 годам Израиль может стать одной из самых перенаселенных стран мира, если будут сохранены нынешние темпы рождаемости, пишет газета The Marker со ссылкой на отчет израильских профессоров экономики к симпозиуму «Тесное будущее 2050» в Тель-Авиве.

Сейчас плотность населения в Израиле превышает 400 человек на квадратный километр – этот показатель близок к ряду европейских стран, но меньше, чем, например, у Южной Кореи. К середине столетия плотность населения в еврейском государстве, согласно прогнозу, увеличится до 700 человек, а к 2060 году начнет приближаться к 800. Это больше, чем в любой развитой стране, предупреждают авторы исследования, содержание которого передает РИА «Новости».

По оценке экспертов, которую приводит The Marker, выходом из положения может стать пересмотр демографической политики, а также строительство небоскребов. Так, переход к очень высоким зданиям изменит социальную структуру израильского общества, почти не останется деревенской местности с одноэтажными домами.

Исследователи считают, что к 2050 году большая часть жизни уйдет под землю – торговые центры, концертные залы, предприятия, большая часть транспортных коммуникаций. 98% населения государства, по их мнению, будут жить в небоскребах, что потребует другой модели семьи. В этом отношении в пример приводят Сингапур, где большинство населения живет в небоскребах. Однако в Израиле рождаемость 3,1, ребенок на семью, а в Сингапуре – 0,9.

Издание добавляет, что хотя небоскребы не являются подходящим местом для жизни сотен многодетных семей, другого будущего израильские ученые пока не видят.