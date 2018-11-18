На Западе рассказали об опасных для США альянсах Путина

На саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии нет президента США Дональда Трампа, и президент России Владимир Путин пользуется этим, заключая опасные для США альянсы, предостерегает издание, пишет Business Insider.

Издание отмечает, что Трамп, отказавшись от участия в саммите АСЕАН, уступил место в лучах софитов Путину, для которого мероприятие прошло более чем успешно. Главный посыл визита президента России – хотя с Европой дела не ладятся, Москва имеет вес в Азии, которая является рынком будущего, передает RT текст статьи Business Insider.

При этом издание считает, что Россия пришла в регион с опозданием, так как США еще при Бараке Обаме объявили Юго-Восточную Азию «краеугольным камнем» своей внешней политики.

Однако за прошедшие годы многие азиатские государства стали более авторитарными, поэтому для них не проблема сотрудничать с президентом России, пишет Business Insider. Кроме того, все меньше государств готовы довериться только одной стране и хотят проводить независимую внешнюю политику.

Проблематична для Вашингтона в этом смысле и политика Трампа под лозунгом «Америка на первом месте!», которая посылает противоречивые сигналы союзникам США в регионе.

Отсутствие президента США на саммите только усугубило ситуацию, так как Обама всегда принимал в них участие.

Путин на этом фоне только укрепляет отношения с Китаем, Индией, Вьетнамом, с которыми у Москвы крупные оружейные контракты. Даже Филиппины, бывшая колония США и важный союзник Америки, подумывают о покупке новых российских подлодок.

В то же время, пишет издание, Путин в основном руководствуется не геополитическими, а экономическим интересами, Москва старается не вмешиваться в конфликты в Южно-Китайском море.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах сближения России со странами Юго-Восточной Азии после визита Путина на саммит АСЕАН.