В Киргизии убили высокопоставленного сотрудника прокуратуры

В Киргизии обнаружено тело прокурора южной Баткенской области республики Анарбая Мамажакыпова со следами насильственной смерти, сообщил пресс-секретарь МВД Киргизии Бакыт Сейитов.

В правоохранительных органах республики уточнили, что тело было обнаружено в Баткенском районе вблизи Торт-Кульского водохранилища, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, подозреваемый в убийстве высокопоставленного сотрудника прокуратуры уже задержан, однако в интересах следствия его имя пока не раскрывается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».