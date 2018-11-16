Трамп проиграл журналисту CNN

Федеральный окружной суд Вашингтона постановил Белому дому вернуть постоянный пропуск для корреспондента CNN Джима Акосты и разрешить ему посещать открытые для прессы мероприятия.

Такое предписание выдал принял 16 ноября судья Тимоти Келли, рассматривающий это дело, передает ТАСС.

Ранее корреспондент CNN лишился постоянного пропуска в Белый дом после перепалки с президентом США Дональдом Трампом.

Акоста задал вопрос по поводу прошедших промежуточных выборов, в ответ президент попросил его сесть на место. Модератор мероприятия попыталась отобрать микрофон у репортера, но журналист оказал сопротивление и начал выкрикивать вопросы о якобы имевшем место «вмешательстве» России в американские выборы.

Телекомпания CNN подала иск против главы Белого дома, коллеги из Fox News поддержали эту инициативу.