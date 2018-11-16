Крупнейший химзавод Украины могут отключить от электроэнергии

«Луганское энергетическое объединение» заявило об отключении 28 ноября от подачи электроэнергии крупнейшего химического завода на Украине – «Северодонецкое объединение «Азот».

Предприятие отключат от электричества в случае, если оно не рассчитается за долги по электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Facebook.

Долг завода составляет 117 млн гривен или около 4,2 млн долларов по курсу национального банка, говорится в сообщении.

Также отмечается, что целиком обесточить предприятие нельзя, поэтому электричество отключат только в той части, где это позволяет законодательство.