Путин провел телефонные разговоры с лидерами стран СНГ

Президент России Владимир Путина в пятницу провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Нурсултаном Назарбаевым и Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора с Лукашенко был «затронут ряд актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве», говорится в сообщении Кремля.

В беседе с Назарбаевым «были затронуты некоторые актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве». Также Путин проинформировал Назарбаева о своих контактах в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре 13-15 ноября.

Жээнбекова Путин поздравил с 60-летием. Также главы государств условились о предстоящих контактах.