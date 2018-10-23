Украинское правительство превратили в «кабинет монстров» в Google Maps

На месте правительства Украины в Google Maps появилась надпись «Кабинет монстров».

Скриншот с отметкой «Кабинет монстров» опубликовал киевлянин Дмитрий Витов в Facebook.

«Кто-то развлекается в гугл-картах», – написал он.

В октябре неизвестные переименовали здание Верховной рады Украины в сервисе Google Maps на «Верховную зраду» (предательство).