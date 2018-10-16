Раде Украины дали обидное название в Google Maps

Неизвестные переименовали здание Верховной рады Украины в сервисе Google Maps – теперь парламент обозначен как «Верховная зрада» (предательство).

По состоянию на 14.34 мск название украинского законодательного органа не было исправлено.

Коррективы внесены только на украинской и русской версии карты, англоязычная Google Maps осталась неизменной.