Госдума приняла в первом чтении проекты о частичной декриминализации 282-й статьи

Российские парламентарии на пленарном заседании в четверг приняли в первом чтении законопроекты президента о частичной декриминализации статьи 282 УК России об экстремизме.

Глава государства Владимир Путин в октябре внес в Госдуму пакет проектов, частично декриминализирующий 282-ю статью Уголовного кодекса об экстремизме. Изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».

Согласно документам, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. В действующей редакции статьи уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, ни разу не наказывавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.

При этом, как говорится в пояснительной записке к одному из внесенных Путиным законопроектов, анализ правоприменительной практики показывает, что «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по статье 282) является обоснованным».

Ранее проект закона был поддержан думским комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По статистике Генпрокуратуры, «львиную долю» уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.