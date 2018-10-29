Киев признали неспособным остановить «Северный поток – 2»

У Украины нет эффективных механизмов влияния на реализацию проекта «Северный поток – 2», считает украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

«По состоянию на сегодня, я не вижу эффективных рычагов, или механизмов у украинских властей, которые могут каким-то образом повлиять на реализацию проекта «Северный поток – 2», – заявил Марунич изданию «Главред».

Он напомнил, что Украина не является участником проекта, и газопровод не проходит через ее территорию, а значит Киев не может повлиять на реализацию проекта.

В то же время Марунич выразил убеждение, что украинскую газотранспортную систему не стоит списывать со счетов. «Очевидно, что какие-то объемы транзита сохранятся, но сейчас речь идет об объемах 20-30 миллиардов кубометров российского газа в год. Это плохо, это мало, но это наиболее реалистичный сценарий», – заявил специалист.

Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер выразил уверенность, что холдинг реализует проект «Северный поток – 2», несмотря попытки США и Украины затормозить этот процесс.

Между тем министр энергетики США Перри выступил с рядом жестких заявлений в адрес энергетического сектора экономики России, призывая европейцев отказаться от выгодного для них сотрудничества c Москвой.