Песков рассказал о реакции Кремля на перспективу бойкота форума в Давосе

Возможность бойкота экономического форума в Давосе не стоит на повестке дня Кремля, в данный момент президент Владимир Путин находится в Сингапуре и занят иной повесткой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли идею бойкота экономического форума в Давосе, заявил, что «это не обсуждалось», и в данный момент внимание сосредоточено на саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, передает ТАСС.

Напомним, по данным издания Financial Times, российским предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии экономического форума в Давосе, которая пройдет с 22 по 25 января.

В ответ на это премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отказаться от участия в форуме.