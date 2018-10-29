Стэн Ли перед смертью создавал нового супергероя

Американский писатель и создатель множества персонажей комиксов Стэн Ли работал над новым супергероем перед смертью, рассказала его дочь Джей-Си Ли.

Стэн Ли вместе с дочерью работали над персонажем Dirt Man (Человек-грязь). Его придумала Джей-Си, а отец помогал ей его дальше развивать, сообщает издание TMZ.

Джей-Си, впрочем, не стала раскрывать подробности о способностях и истории супергероя. «Это очень интересно», – сказала при этом она.

Напомним, Стэн Ли ушел из жизни в понедельник, 12 ноября, в возрасте 95 лет.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что значит смерть Стэна Ли для Америки.