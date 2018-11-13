Стало известно о скандале с формой российских гимнастов перед ЧМ из-за импортозамещения

Российские гимнасты, завоевавшие в октябре и ноябре золотые медали чемпионата мира, могли не попасть на мировое первенство в Дохе из-за того, что за месяц до турнира остались без соревновательной экипировки, сообщают СМИ.

Старший тренер команды Валентина Родионенко заявила, что буквально за месяц до отъезда на турнир было непонятно, в чем будут выступать российские гимнасты. Спортсменам об этом не сообщали, пишет «Спорт-Экспресс».

Причиной этого оказалось постановление правительства России о приоритете в сфере госзакупок товаров российского происхождения над иностранными, которое вступило в силу прошлой зимой.

Соревновательную экипировку и инвентарь для федераций оплачивает Минспорта, которое и выбирает для гимнастов форму для награждений, повседневной жизни и соревновательный купальник.

«Мы много лет отдавали предпочтение американской фирме, в которой выступают практически все ведущие гимнасты мира. Современная гимнастика настолько сложна, что роль играет любая мелочь. Если спортсмену хотя бы чуть неудобно или непривычно в одежде, это точно скажется на выступлении. Не говоря уже о том, что судьи оценивают в том числе внешний вид и стиль. У российских фирм особого опыта производства экипировки такого уровня просто нет. Для нас это точно был не вариант», – рассказала Родионенко.

В прошлом году, по ее словам, эта ситуация каким-то образом разрешилась, однако в этом году сборной команде «жестко заявили, что оплатить экипировку Минспорта не имеет права», так как это «прямое нарушение постановления правительства».

«Мы узнали об этом примерно за месяц до отъезда в Доху. Все были просто в шоке. Я не против отечественных производителей, но не понимаю, почему нужно ставить эксперименты на лучших гимнастах страны, которые борются за олимпийские путевки», – заявила она.

В итоге, по ее словам, федерации удалось оплатить нужную экипировку самостоятельно. Речь идет о сумме в 3 млн рублей – это полный комплект экипировки на шесть человек в мужской и женской командах.

Проблемы также возникли у пятиборцев – российские производители не производят костюмы для верховой езды. В плавании российская фирма предлагает форму высокого уровня вдвое дороже, чем у иностранных производителей.

Далалоян ранее впервые за 19 лет сумел взять золото в мужском индивидуальном многоборье. Позже он завоевал вторую золотую медаль.