Впервые за 19 лет российский гимнаст принес золото на чемпионате мира

Первое с 1999 года золото на чемпионате мира в мужском индивидуальном многоборье принес России гимнаст Артур Далалоян.

В среду в Дохе прошел финал по индивидуальному многоборью, где россиянин Далалоян взял первое место с показателем 87,598 балла. Бронзу также получил российский спортсмен Никита Нагорный с результатом 86,331 балла. Серебро с результатом 87,598 балла завоевал китаец Сяо Жотэн, который уступил золото по дополнительным показателям, пишет РИА «Новости».

При этом в отборочных турах Далалоян был четвертым, а Нагорный вторым с показателями 84,572 и 87,098 балла соответственно.

В последний раз звание чемпиона мира получил российский гимнаст Николай Крюков в 1999 году.

Ранее на чемпионате в Дохе, который закончится 3 ноября, женская сборная по гимнастике завоевала путевку на Олимпиаду-2020, однако, по словам старшего тренера, с непозволительно большим отставанием от американок.