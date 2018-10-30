Российских гимнасток обвинили в непозволительном отставании от американок

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что в Дохе на чемпионате мира женская сборная по гимнастике завоевала путевку на Олимпиаду-2020, однако, по ее словам, с непозволительно большим отставанием от американок.

«Наши гимнастки сумели выполнить главную задачу: попасть в тройку лучших и завоевать путевку на Олимпиаду. Однако с такой разницей проигрывать американкам мы не имеем права. Даже в этом составе», – приводит ТАСС слова Родионенко.

Российские гимнастки Алия Мустафина, Лилия Ахаимова, Ирина Алексеева, Ангелина Мельникова и Ангелина Симакова выиграли серебро, набрав 162,863 балла по итогам выступлений в четырех дисциплинах: вольных упражнениях, упражнениях на бревне, упражнениях на разновысоких брусьях и опорном прыжке.

Со 171,629 баллами сборная США в четвертый раз подряд стала чемпионом мира. Сборная Китая заняла третье место с баллами, практически идентичными баллам сборной России – 162,369.

Таким образом сборные США, России и Китая прошли на Олимпийские игры, которые состоятся в Токио в 2020 году.