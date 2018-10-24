Российский гимнаст Далалоян завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира

Российский гимнаст Артур Далалоян завоевал уже вторую золотую медаль на чемпионате мира в Дохе, заняв первое место в вольных упражнениях.

С результатом 14 тыс. 900 баллов в финале российский гимнаст стал лидером, передает РИА «Новости».

Второе место занял японец Кэндзо Сираи с 14 тыс. 866 баллами, а бронза досталась филиппинцу Карлосу Эдриелю Юло при результате 14 тыс. 600 баллов.

Еще один российский гимнаст Никита Нагорный оказался на шестом месте. Он получил 14 тыс. 500 баллов.

Ранее впервые за 19 лет Далалоян сумел взять золото в мужском индивидуальном многоборье.