Жители Набережных Челнов столкнулись с нехваткой русскоязычных детсадов

Прокуратура Татарстана рассмотрит обращение от общественников из Набережных Челнов, которое подали из-за нехватки русскоязычных детских садов.

Активисты из «Родительского сообщества Татарстана» пожаловались на ограничение образовательных прав детей в детских садах, сообщает ведомство в Twitter.

В обращении говорится о нехватке детских садов, в которых дети могут обучаться на русском языке. Однако в министерстве образования и науки Татарстана ответили, что из 120 дошкольных образовательных учреждений 111 содержат и русские, и татарские группы, пишет «Интерфакс».

«Родителям, желающим отдать ребенка в русскую группу, рекомендуется при постановке на учет выбрать язык обучения «предпочтительно русский» для получения полного списка 111 детских садов, в которых есть русские группы», – добавили в министерстве.